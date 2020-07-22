Фонд Нобеля змінив формат церемонії вручення Нобелівської премії

“У цьому році нобелівський тиждень буде використовувати нові формати через невизначеність в питаннях про те, чи зможе велика кількість людей зібратися в одному місці і чи зможуть лауреати з інших країн приїхати до Швеції і Норвегії”, — йдеться у повідомленні.

Там же повідомляється, що Фонд розраховує на те, що, використовуючи новий формат церемонії, йому вдасться провести вручення Нобелівської премії навіть в разі, якщо жоден з лауреатів не зможе особисто на ній присутнім.

“Ми очікуємо, що зможемо провести церемонію вручення Нобелівської премії в Осло і Стокгольмі 10 грудня, використовуючи новий формат, який не тільки враховує обмеження, пов’язані з дотриманням соціальної дистанції, але і бере до уваги, що тільки деякі лауреати або навіть жоден з лауреатів не зможуть особисто бути присутнім на церемонії”, — підкреслили у Фонді.

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Окремо додається, що у 2020 році буде скасовано традиційний банкет в стокгольмській ратуші. “Під час Нобелівського банкету, а також прийому, що влаштовується днем ​​раніше Фондом Нобеля, Шведської королівської академією наук і Музеєм північних країн, більше тисячі людей збираються на обмеженому просторі в закритому приміщенні. Тому проводити ці заходи в 2020 році було б нерозумно”, — підкреслили в Фонду Нобеля.

Очікується, що імена нобелівських лауреатів 2020 року буде названо в період з 5 по 12 жовтня.