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Фокус на автономности: смартфоны серии POVA

Фокус на автономности: смартфоны серии POVA

Киев • УНН

 • 634734 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Бренд TECNO Mobile, поставляющий на украинский рынок телефоны, смартфоны, планшеты, аксессуары, сообщает о расширении линейки смартфонов POVA с мощными аккумуляторами.

Смартфоны серии TECNO POVA с мощными батареями сейчас особенно актуальны, потому что понадобятся многим — и тем, кто должен думать как оставаться на связи даже в неблагоприятных условиях блекаутов, и тем, кто заботится о своих близких, и тем, кто мечтает о хорошем друге для досуга на игровой площадке “стратегий” и “экшенов”.

Летом 2022 года линейка супервыносливых смартфонов POVA от Tecno Mobile обновилась моделью POVA 3 с емкой батареей на 7000 мАч, оптимизированным игровым режимом и нестандартным индикатором уведомлений в виде широкой полосы с подсветкой.

Представленная осенью 2022 года модель POVA Neo 2 смещает акценты: этот выносливый смартфон с батареей 7000 мАч не только поможет побить рекорды в мобильных играх, но и становится выбором №1 при отключении света, так как может обеспечить до 3 суток полноценной работы от одного заряда.

Почему украинцы предпочитают POVA Neo 2?

• Сверхмощная батарея емкостью 7000 мАч

Главной особенностью модели является гарантированная работа гаджета на протяжении почти 3 суток. И это при 12-15 часах активного экрана или 10-12 часах работы экрана в режиме 90 Гц и с максимальной яркостью. В комплекте со смартфоном пользователь получает 18-ваттное зарядное устройство Flash Charge.

• Дисплей HD с диагональю 6,82 дюйма и частотой обновления до 90 Гц

Отличная детализация и естественный цвет, плавная графика и невероятный эффект погружения в изображение. Если вы хотите скрыть от посторонних глаз любой участок экрана, можно воспользоваться режимом конфиденциальности. Есть возможность включить режим управления одной рукой, чтобы удобнее было оперировать таким большим экраном. Высокая частота обновления 90 Гц значительно улучшит впечатление от мобильных игр.

• Большой объем памяти, поддержка карты памяти дополнительно к 2 SIM и возможности расширения оперативной памяти с помощью технологии

Модель поставляется на рынок в 2 версиях памяти 4/64 ГБ + 6/128 ГБ, объем оперативной памяти можно при необходимости увеличить, добавив еще до 5 ГБ в зависимости от версии. Смартфон оптимизирован под ресурсоемкие и многозадачные сценарии использования.

• Безопасность в самом широком смысле

Широкий спектр опций блокировки, технология предотвращения короткого замыкания с помощью безопасных аккумуляторов STS. Доступна удобная разблокировка различными способами: кнопкой на торце смартфона, прикосновением пальца на экране и с помощью сканера срабатывающего лица даже в абсолютной темноте.

• Нетривиальный дизайн

Смартфон привлекает внимание эргономичностью решения и необычным зеркально отделанным дизайном блока с камерами. А еще достаточно продуманной компоновкой элементов по всему смартфону – на торцах, экране, задней поверхности. Солидные габариты и размер экрана не ощущаются слишком громоздкими, а цвета, материалы и качество сборки оставляют положительное впечатление при первом знакомстве.

В декабре 2022 г. с учетом роста спроса на автономность ассортимент моделей серии POVA расширился еще одной новинкой POVA 4.

Аккумулятор POVA 4 на 6000 мАч заряжается на 20% всего за 20 минут с помощью комплектного устройства быстрой зарядки на 18 Вт. 20% заряда батареи позволят смартфону проработать еще 12 часов с включенным интернетом, или более 3 часов играть в мобильные игры, или смотреть видео на YouTube в течение 4 часов.

Особенностями новинки стали:

  • Основная камера на 50 Мп с технологиями искусственного интеллекта и усовершенствованными HDR и портретными режимами съемки
  • Технология защиты от перегрева на основе многослойного графитового теплоотвода от основных элементов устройства: аккумулятора, материнской платы, внешней панели.
  • Большой экран с частотой обновления 90 Гц

Все смартфоны серии POVA с рекордными показателями автономности можно купить в онлайн-ритейле, розничных сетях, салонах-магазинах сетей мобильных операторов.

Розничная цена

  • POVA 3 7999 грн
  • POVA Neo 2 Цена снижена! 6999 грн старая цена, 6499 грн промо
  • POVA 4 Новинка! 8999 грн
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