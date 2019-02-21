Флорист рассказал, как распознать обработанные химикатами цветы

"Сейчас зима, цветы растут в специальных теплицах, они дополнительно обрабатываются. По своей природе, сейчас они вообще не должны расти, в Украине так точно, но все же они есть. Это говорит, что все достигается искусственно, за счет химикатов и специальных добавок для питания растений", - рассказали в La Fleur.

По словам флориста, то, что цветок обработанный химикатами проявляется, как правило, не сразу. Одним из признаков могут служить размеры бутонов в соответствии с размерами стебля и цветки в целом - у каждого цветка есть свои нормы.

"Скорее всего, обработанный цветок быстро "сгорит", то есть очень быстро завянет. Это означает, что у цветка было недостаточно сил, чтобы цвести в этот момент - у него просто вызвали цветение, поэтому он очень слабый и простоит малое количество времени", - отметил флорист La Fleur.

Таким образом, нормальные цветы умирают постепенно, они могут выглядеть неплохо, но когда их трогаешь - начинают рассыпаться. А те, что обработанные химикатами, - слишком быстро гниют.

Кроме того, для хорошего вида цветы иногда красят.

"Бывает, например, роза выглядит свежо, но если потрогать ее бутон, то он совсем мягкий, а лепестки быстро опадают. Соответственно, свежая роза имеет твердый бутон", - добавили в La Fleur.

Также, по словам флориста, на стеблях цветов должны быть листьев. Если они ободранны - это может говорить о том, что цветок не очень свежий.

Напомним, в Китае вывели новый сорт "капустной розы".