Флорист розповів, як розпізнати оброблені хімікатами квіти

"Зараз зима, квіти ростуть у спеціальних теплицях, вони додатково обробляються. За своєю природою, зараз вони взагалі не мають рости, в Україні так точно, але все ж вони є. Це говорить, що все досягається штучно, за рахунок хімікатів та спеціальних добавок для живлення рослин", - розповіли у La Fleur.

За словами флориста, те, що квітка оброблена хімікатами проявляється, зазвичай, не одразу. Однією з ознак можуть служити розміри бутонів відповідно до розмірів стебла і квітки в цілому – у кожної квітки є свої норми.

"Скоріше за все, оброблена квітка швидко "згорить", тобто, дуже швидко зав’яне. Це означає, що у квітки було недостатньо сил, щоб квітнути в цей момент – у неї просто викликали цвітіння, тому вона дуже слабка і простоїть малу кількість часу", - зазначив флорист La Fleur.

Таким чином, нормальні квіти вмирають поступово, вони можуть виглядати непогано, але коли їх чіпаєш – починають розсипатися. А ті, що оброблені хімікатами, – занадто швидко гниють.

Крім того, для гарного вигляду квіти іноді фарбують.

"Буває, наприклад, троянда виглядає свіжо, але якщо помацати її бутон, то він зовсім м’який, а пелюстки швидко опадають. Відповідно, свіжа троянда має твердіший бутон", - додали у La Fleur.

Також, за словами флориста, на стеблах квітів повинно бути листя. Якщо воно обдерте – це може говорити про те, що квітка не дуже свіжа.

Нагадаємо, у Китаї вивели новий сорт "капустяної троянди".