ФК "Янг Бойз" в 14-й раз стал чемпионом Швейцарии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По итогам предпоследнего, 35 тура чемпионата Швейцарии по футболу определился чемпион страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт первенства.
На этот раз “Янг Бойз” со счетом 1:0 переиграл “Сьон”. Команда обеспечила себе титул за тур до конца чемпионата, сохранив 4-очковый отрыв от “Санкт-Галлена”.
“Санкт-Галлен” стал серебряным призером чемпионата, а “Базелю” досталась “бронза”. “Ксамакс” вылетел в низший дивизион, а “Сьон” и “Тун” ведут борьбу за выживание.
Добавим, что “Янг Бойз” выиграл 14 титул победителя чемпионата Швейцарии. Титулованной командой является “Грассхопперс” — 27.