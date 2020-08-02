ФК "Янг Бойз" 14-й раз став чемпіоном Швейцарії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За підсумками передостаннього, 35 туру чемпіонату Швейцарії з футболу визначився чемпіон країни, повідомляє УНН з посиланням на сайт першості.
Цього разу “Янг Бойз” з рахунком 1:0 переграв “Сьон”. Команда забезпечила собі титул за тур до кінця чемпіонату, зберігши 4-очковий відрив від “Санкт-Галлена”.
“Санкт-Галлен” став срібним призером чемпіонату, а “Базелю” дісталася “бронза”. “Ксамакс” вилетів в нижчий дивізіон, а “Сьон” і “Тун” ведуть боротьбу за виживання.
Додамо, що “Янг Бойз” виграв 14 титул переможця чемпіонату Швейцарії. Найтитулованішою командою є “Грассхоппер” — 27.