ФК "Янг Бойз" 14-й раз став чемпіоном Швейцарії з футболу

Цього разу “Янг Бойз” з рахунком 1:0 переграв “Сьон”. Команда забезпечила собі титул за тур до кінця чемпіонату, зберігши 4-очковий відрив від “Санкт-Галлена”.

“Санкт-Галлен” став срібним призером чемпіонату, а “Базелю” дісталася “бронза”. “Ксамакс” вилетів в нижчий дивізіон, а “Сьон” і “Тун” ведуть боротьбу за виживання.

Додамо, що “Янг Бойз” виграв 14 титул переможця чемпіонату Швейцарії. Найтитулованішою командою є “Грассхоппер” — 27.