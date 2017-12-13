ФК "Ворскла" проведет два тренировочных сбора в Турции

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96312 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101506 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101873 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115691 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103083 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105670 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112569 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117219 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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ФК "Ворскла" проведет два тренировочных сбора в Турции

ФК "Ворскла" проведет два тренировочных сбора в Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полтавская "Ворскла" объявила подготовительный план ко второй части чемпионата Украины по футболу - Украинской Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.

Сейчас “ворскляне” отправились в отпуск и будут отдыхать до 7 января, когда и съедутся в Полтаву. В этот день команду будут ждать общее рабочее собрание, кросс, фитнес и работа на тренажерах. С 8-го по 10-е января плановую тренировочную работу ребята будут дежурить с углубленным медицинским осмотром.

11-го числа команда улетит на первый из двух запланированных учебно-тренировочных сборов в Турции. 25-го января они на два дня вернутся в Украину, а уже 28-го снова возьмут курс на Анталию, где будут работать ровно две недели, и 11-го февраля вернутся в Украину, чтобы продолжить подготовку к первым официальным поединкам 2018-го года, первый из которых в рамках 20-го тура чемпионата УПЛ должны сыграть дома 17-го февраля (базовый день) с ровенским “Верес”.

Заметим, что после первой части УПЛ команда Василия Сачко имеет 31 очков (9 побед, 4 ничьи, 6 поражений) и находится на 3-м месте, имея преимущество над “Зарей” в 4-х пунктов.

Украинские Национальные Новости

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