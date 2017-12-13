ФК "Ворскла" проведет два тренировочных сбора в Турции

Сейчас “ворскляне” отправились в отпуск и будут отдыхать до 7 января, когда и съедутся в Полтаву. В этот день команду будут ждать общее рабочее собрание, кросс, фитнес и работа на тренажерах. С 8-го по 10-е января плановую тренировочную работу ребята будут дежурить с углубленным медицинским осмотром.

11-го числа команда улетит на первый из двух запланированных учебно-тренировочных сборов в Турции. 25-го января они на два дня вернутся в Украину, а уже 28-го снова возьмут курс на Анталию, где будут работать ровно две недели, и 11-го февраля вернутся в Украину, чтобы продолжить подготовку к первым официальным поединкам 2018-го года, первый из которых в рамках 20-го тура чемпионата УПЛ должны сыграть дома 17-го февраля (базовый день) с ровенским “Верес”.

Заметим, что после первой части УПЛ команда Василия Сачко имеет 31 очков (9 побед, 4 ничьи, 6 поражений) и находится на 3-м месте, имея преимущество над “Зарей” в 4-х пунктов.