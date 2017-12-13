ФК "Ворскла" проведе два тренувальні збори в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Полтавська “Ворскла” оголосила підготовчий план до другої частини чемпіонату України з футболу — Української Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.
Наразі “ворскляни” відправилися у відпустку і відпочиватимуть до 7 січня, коли й з’їдуться до Полтави. Цього дня команду чекатимуть загальне робоче зібрання, крос, фітнес та робота на тренажерах. З 8-го по 10-е січня планову тренувальну роботу хлопці чергуватимуть з поглибленим медичним оглядом.
11-го числа команда відлетить на перший з двох запланованих навчально-тренувальних зборів у Туреччині. 25-го січня вони на два дні повернуться в Україну, а вже 28-го знову візьмуть курс на Анталію, де будуть працювати рівно два тижні, й 11-го лютого повернуться в Україну, аби продовжити підготовку до перших офіційних поєдинків 2018-го року, перший з яких у рамках 20-го туру чемпіонату УПЛ мають зіграти вдома 17-го лютого (базовий день) з рівненським “Вересом”.
Зауважимо, що після першої частини УПЛ команда Василя Сачка має 31 очок (9 перемог, 4 нічиї, 6 поразок) і знаходиться на 3-му місці, маючи перевагу над “Зорею” в 4-ри пункти.