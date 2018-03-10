ФК "Сталь" завоевал четвертую победу в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В стартовом противоборстве второго этапа нижней шестерки чемпионата УПЛ Кропивницкая “Звезда” уступила дома Каменской “Стали” со счетом — 1:2, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Звезды”.
С приближением окончания первого тайма “Звезда” дважды пропустила. Орест Кузык по левому краю протащил мяч в центр, легко обыграл Кирилла Дрышлюк и пробил низом точно в ближний угол. Евгений Паст, хотя до мяча дотянулся, но отбить удар не сумел — 0:1.
После розыгрыша корнера, Кирилл Дрышлюк своей откровенно неудачной передачей у чужой штрафной “отрезал” большинство партнеров и просто-таки “организовал” контратаку на ворота хозяев. В результате гостям удался скоростной выход из обороны в атаку и Максим Задерака получил мяч в штрафной “Звезды”. Форвард Каменец грамотно оценил ситуацию и зряче отпасовал точно на Джонатана, который набег из глубины поля в район 11-метровой отметки, и в касание пробил четко в цель — 0:2. На старте следующей половины Иван Цюпа помог “Звезде” отыграть один мяч, но не более — 1:2.
Добавим также, “Сталь” заработали 18 очков, но все равно находятся на дне турнирной таблицы. “Звезда” с 19-ю баллами находится на 3-м месте во второй шестерке.