ФК "Сталь" завоював четверту перемогу в чемпіонату України

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У стартовому протиборстві другого етапу нижньої шістки чемпіонату УПЛ кропивницька “Зірка” поступилася вдома кам’янській “Сталі” з рахунком — 1:2, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Зірки”.

З наближення закінчення першого тайму “Зірка” двічі пропустила. Орест Кузик із лівого краю протягнув м’яч у центр, легко обіграв Кирила Дришлюка й пробив низом точно в ближній кут. Євген Паст, хоча до м’яча дотягнувся, але відбити удар не зумів — 0:1.

Після розіграшу корнеру, Кирило Дришлюк своєю відверто невдалою передачею біля чужої штрафної “відрізав” більшість партнерів і просто-таки “організував” контратаку на ворота господарів. В результаті гостям вдався швидкісний вихід із оборони в атаку й Максим Задерака отримав м’яч у штрафному майданчику “Зірки”. Форвард кам’янців грамотно оцінив ситуацію й зряче відпасував точно на Джонатана, який набіг із глибини поля в район 11-ти метрової позначки, й у дотик пробив чітко в ціль — 0:2. На старті наступної половини Іван Цюпа допоміг “Зірці” відіграти один м’яч, але не більше — 1:2.

Додамо також, “Сталь” заробили 18 очок, але все одно перебувають на дні турнірної таблиці. “Зірка” з 19-ма балами знаходиться на 3-й сходинці в другій шістці.

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