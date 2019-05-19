ФК "Львов" одержал первую победу на втором этапе УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В одном из воскресных поединков 29-го тура Украинской Премьер-лиги в верхней шестерке "Львов" гостил в "Александрии", передает корреспондент УНН.
Единственный гол баталии состоялся на 58 минуте. Сыграла бразильская тройка львовян. Мартан длинной передачей забросил мяч на левую бровку на Бруно, оформивший результативный прострел. Голом отметился Педро Феррейра - 0:1.
Примечательно, что "Александрия" при главном арбите игры - Денисе Шурмане, в УПЛ еще не побеждала: ничья и два поражения.
Заметим, что "Львов" прервал серию из шести поражений подряд - 33 очка и 6 строчку.
Добавим также, подопечные Шарана не знают радости победы в чемпионате четыре тура подряд - 48 пунктов и третья строчка.