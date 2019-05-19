ФК "Львів" здобув першу звитягу на другому етапі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В одному із недільних поєдинків 29-го туру Української Прем'єр-ліги у верхній шістці "Львів" гостював у "Олександрії", передає кореспондент УНН.
Єдиний гол баталії відбувся на 58 хвилині. Зіграла бразильська трійка львів'ян. Мартан довгою передачею закинув м'яч на ліву бровку на Бруно, який оформив результативний простріл. Голом відзначився Педро Феррейра – 0:1.
Примітно, що "Олександрія" при головному арбітру даної гри - Денису Шурману, в УПЛ ще не перемагала: нічия та дві поразки.
Зауважимо, що "Львів" перервав серію із шести поразок поспіль – 33 очки і 6 рядок.
Додамо також, підопічні Шарана не знають радості перемоги в чемпіонаті чотири тури поспіль – 48 пунктів і третя сходинка.