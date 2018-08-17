ФК "Львов" получил нового главного наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Новым главным тренером новичка УПЛ ФК “Львов” стал 52-летний украинский специалист Юрий Бакалов. Об этом сообщает сайт команды, передает УНН.
Тренерский штаб “сине-золотых львов”, который возглавил Бакалов, не претерпел никаких кадровых изменений — Батиста, Юрий Панфилов, Тарас Гребенюк и Сергей Борзенко продолжают работать с командой.
52-летний специалист в течение своей игровой карьеры выступал в клубах “Торпедо” (Запорожье), “Подолье” (Хмельницкий), “Нива” (Мироновка), “Верес” (Ровно), ФК “Черкассы” и “Кремень” (Кременчуг).
Львиная часть тренерской карьеры Бакалова прошла в структуре киевского “Арсенала”, где с 2010 по 2011 год он работал в должности главного тренера. Также в активе наставника — работа в грузинском “Зугдиди” и Каменской “Стали”.
Добавим, что ранее должность львовян потерял бразилец Жилмар.