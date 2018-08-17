ФК "Львів" отримав нового головного наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Новим головним тренером новачка УПЛ ФК “Львів” став 52-річний український спеціаліст Юрій Бакалов. Про це повідомляє сайт команди, передає УНН.
Тренерський штаб “синьо-золотих левів”, який очолив Бакалов, не зазнав жодних кадрових змін — Батіста, Юрій Панфілов, Тарас Гребенюк та Сергій Борзенко продовжують працювати з командою.
52-річний фахівець протягом своєї ігрової кар’єри виступав у клубах “Торпедо” (Запоріжжя), “Поділля” (Хмельницький), “Нива” (Миронівка), “Верес” (Рівне), ФК “Черкаси” та “Кремінь” (Кременчук).
Левова частина тренерської кар’єри Бакалова пройшла у структурі київського “Арсенала”, де з 2010 по 2011 рік він працював на посаді головного тренера. Також в активі наставника — робота у грузинському “Зугдіді” та кам’янській “Сталі”.
Додамо, що раніше посаду львів’ян втратив бразилець Жилмар.