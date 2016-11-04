ФК "Бавария" сыграет в футболках из переработанного мусора

Как сообщает пресс-служба клуба, поставщик формы для "Баварии" представил форму, которая на 100% состоит из океанского мусора - из нитей и волокон, сделанных из переработанных пластиковых отходов, собранных на побережье Мальдивских островов.

"Я вырос на пляжах Испании, поэтому я особенно рад тому, что буду носить форму, которая полностью состоит из переработанного океанского мусора. Это отличная возможность показать, как важно защищать мировой океан", - сказал Хаби Алонсо, который представил форму за день до матча с "Хоффенхаймом".

Форма также отличается своим "чистым" дизайном, который должен олицетворять защиту мирового океана: на воротнике размещена надпись "For the oceans", логотип клуба и фирменные три полоски нанесены экологически безопасным способом, все выполнено в двух оттенках красного.

Главный спонсор "Баварии" поддержал дизайн этой формы и отказался от обычной видимости логотипа в пользу тональной вариации.

Как сообщал УНН, в квартете D путевки в 1/8 финала получили "Атлетико" и "Бавария".