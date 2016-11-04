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ФК “Баварія” зіграє в футболках з переробленого сміття

ФК “Баварія” зіграє в футболках з переробленого сміття

Київ • УНН

 • 8650 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У суботу “Баварія” вийде на поле в матчі з “Хоффенхаймом” в формі, яка виготовлена із перероблених пластикових відходів, зібраних на узбережжі Мальдівських островів, передає УНН з посиланням на прес-службу німецького клубу.

Як повідомляє прес-служба клубу, постачальник форми для "Баварії" презентувала форму, яка на 100% складається з океанського сміття — з ниток і волокон, зроблених з перероблених пластикових відходів, зібраних на узбережжі Мальдівських островів.

“Я виріс на пляжах Іспанії, тому я особливо радий тому, що буду носити форму, яка повністю складається з переробленого океанського сміття. Це відмінна можливість показати, як важливо захищати світовий океан ”, - сказав Хабі Алонсо, який презентував форму за день до матчу з "Хоффенхаймом“.

Форма також відрізняється своїм “чистим” дизайном, який має уособлювати захист світового океану: на комірі розміщено напис “For the oceans”, логотип клубу і фірмові три смужки нанесені екологічно безпечним способом, все виконано в двох відтінках червоного.

Головний спонсор “Баварії” підтримав дизайн цієї форми і відмовився від звичайної видимості логотипу на користь тональної варіації.

Як повідомляв УНН, у квартеті D путівки в 1/8 фіналу здобули “Атлетіко” та “Баварія”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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