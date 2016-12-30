Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до дефолта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг украинского ПриватБанка с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт - ред.). Об этом сообщается на сайте агентства, передает УНН.
Уточняется, что Fitch понизило рейтинг в связи с соглашением ПриватБанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.
Эти выпуски включают субординированные облигации объемом 150 млн долл. с начальным сроком погашения в феврале 2015 года и приоритетные необеспеченные облигации на сумму 200 млн долл. с начальным сроком погашения в сентябре 2015 года.
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.