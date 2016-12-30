Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг українського ПриватБанку з “CCC” до “RD” (обмежений дефолт — ред.). Про це повідомляється на сайті агентства, передає УНН.
Уточнюється, що Fitch знизило рейтинг в зв'язку з угодою ПриватБанку з кредиторами про реструктуризацію двох випусків його облігацій.
Ці випуски включають субординовані облігації обсягом 150 млн дол. з початковим терміном погашення в лютому 2015 року та пріоритетні незабезпечені облігації на суму 200 млн дол. з початковим терміном погашення у вересні 2015 року.
Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.