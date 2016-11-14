Fitch улучшило прогноз роста экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики Украины с 1,1% в 2016 году до 2,5% в 2017 году с последующим ростом до 3% в 2018 году, передает УНН со ссылкой на сообщение агентства.
"Ускорение роста (экономики - ред.) прогнозируется до 2,5% в 2017 году и 3% в 2018 году, с прогнозируемых 1,1% в 2016 году", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в то же время, на относительно низком уровне останется объем инвестиций, которые поддержали рост в 2016 году. При этом аналитики отметили важность улучшений для бизнес-среды.
"Приватизация будет набирать обороты. На показатели роста и ожиданий продолжится влияние конфликта на востоке Украины", - добавили в агентстве.