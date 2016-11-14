Fitch покращило прогноз зростання економіки України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міжанродне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання економіки України з 1,1% у 2016 році до 2,5% у 2017 році з подальшим зростанням до 3% у 2018 році, передає УНН з посиланням на повідомлення агенства.
"Прискорення зростання (економіки - ред.) прогнозується до 2,5% в 2017 році і 3% в 2018 році, з прогнозованих 1,1% в 2016 році", - йдеться у повідомленні.
За даними агентства, у той же час, на відносно низькому рівні залишиться обсяг інвестицій, які підтримали зростання в 2016 році. При цьому аналітики наголосили на важливості поліпшень для бізнес-середовища.
"Приватизація досі набирати обертів. На показники зростання і очікувань продовжиться вплив конфлікту на сході України", - додали в агентстві.