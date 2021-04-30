Fitch предрекает дефолт "Укрзализныци"

В Fitch отмечают, что график погашения долга "УЗ" на 2021 год предусматривает выплату в 5,69 млрд грн за три квартала, которые остались.

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"Доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" недостаточна для покрытия ожидаемых выплат по кредиту от банка (116 млн долл., что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которым наступает 30 мая. Доступная для использования ликвидность у компании (по состоянию на 26 апреля 2021 года) составляет 3,13 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, суммарный долг "УЗ" на конец 2020 года составил 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн в 2019 году). В то же время долг компании в 2020 году на 91,2% был номинирован в иностранной валюте (на 92,1% в 2019 году).

Валютные риски "Укрзализныци" являются существенными, поскольку доходы компании поступают преимущественно в национальной валюте, считают в агентстве.

Дополнение

29 июля прошлого года S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до "B-", а уже 21 апреля этого года ухудшило этот рейтинг с "B-" до "CCC". Падение рейтинга произошло во время правления в "Укрзализныце" соратников Михаила Саакашвили. Речь идет о Владимире Жмаке, который руководил "Укрзализныцей" на протяжении августа 2020 - марта 2021 г.г., а до этого был первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА, а также Иракли Эзугбая, которого Жмак назначил коммерческим директором, ответственным за грузоперевозки. Эзугбая - бывший руководитель железной дороги Грузии, обвиняемый там в растрате средств. После переезда в Украину работал на "Индустриальную группу Грузии", которая в частности занимается грузоперевозками на украинской железной дороге.

В 2020 году "Укрзализныця" понесла 12 млрд грн убытков, из которых 8 млрд грн на грузоперевозках, в частности из-за снижения Эзугбая тарифов. Есть версия, что он снизил тарифы на грузоперевозки в пользу частных корпораций, среди которых могла быть близкая к нему "Индустриальная группа Грузии", однако НАБУ - где первый заместитель директора бюро тоже грузин Гизо Углава - расследование по этому факту не осуществляет.

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В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки катастрофического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. В рамках следствия будет проверена эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов наблюдательного совета. Кроме того, ожидается установить причины обнищания "Укрзализныци" и привлечь к ответственности виновных. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебную халатность, наблюдая за государственным активом. Как сообщили в ВСК, в НАБУ уже признали несостоятельность справиться с коррупцией в "Укрзализныци".