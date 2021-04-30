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Fitch передрікає дефолт “Укрзалізниці”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг дефолту емітента та пріоритетні незабезпечені рейтинги боргу АТ “Укрзалізниця” (УЗ, Київ) у список Rating Watch Negative (RWN) з огляду на обмежену ліквідність, передає УНН із посиланням на пресслужбу Fitch Ratings.

У Fitch зазначають, що графік погашення боргу “УЗ” на 2021 рік передбачає виплату до 5,69 млрд грн за три квартали, що залишилися.

Цитата:

“Доступна для використання ліквідність "Укрзалізниці“ є недостатньою для покриття очікуваних виплат за кредитом від банку (116 млн дол., що еквівалентно 3,225 млрд грн), термін за яким настає 30 травня. Доступна для використання ліквідність у компанії (станом на 26 квітня 2021 року) становить 3,13 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

За даними Fitch, сумарний борг “УЗ” на кінець 2020 року становив 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн у 2019 році). Водночас борг компанії в 2020 році на 91,2% був номінований в іноземній валюті (на 92,1% у 2019 році).

Валютні ризики “Укрзалізниці” є суттєвими, оскільки доходи компанії надходять переважно в національній валюті, вважають в агентстві.

Доповнення

29 липня минулого року S&P підвищило рейтинг “Укрзалізниці” до “B-”, а вже 21 квітня цього року погіршило цей рейтинг з ’B-’ до ‘CCC’. Падіння рейтингу відбулося за часів правління в “Укрзалізниці” соратників Міхеіла Саакашвілі. Йдеться про Володимира Жмака, який керував “Укрзалізницею” впродовж серпня 2020 — березня 2021 р.р., а до цього був першим заступником Саакашвілі в Одеській ОДА, а також Іраклі Езугбая, якого Жмак призначив комерційним директором, відповідальним за вантажоперевезення. Езугбая — колишній керівник залізниці Грузії, звинувачений там у розтраті коштів. Після переїзду в Україну працював на “Індустріальну групу Грузії”, яка зокрема займається вантажоперевезеннями на українській залізниці

У 2020 році “Укрзалізниця” зазнала 12 млрд грн збитків, з яких 8 млрд грн на вантажоперевезеннях, зокрема через зниження Езугбая тарифів. Є версія, що він знизив тарифи на вантажоперевезення на користь приватних корпорацій, серед яких могла бути близька до нього “Індустріальна група Грузії”, проте НАБУ — де перший заступник директора бюро теж грузин Гізо Углава — розслідування за цим фактом не здійснює. 

До теми

У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки катастрофічного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина. У межах слідства буде перевірено ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів наглядової ради. Окрім того, очікується встановити причини зубожіння “Укрзалізниці” і залучити до відповідальності винних. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли проявити бездіяльність і службову недбалість, наглядаючи за державним активом. Як повідомили в ТСК, у НАБУ вже визнали неспроможність впоратися з корупцією в “Укрзалізниці”.

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