Фискалы проверили семейную компанию Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В апреле этого года Государственная фискальная служба Украины провела документальную проверку ООО "Снэк Экспорт". Об этом свидетельствуют данные Инспекционного портала, передает УНН.
Указанная проверка была плановой. Ее результаты - не обнародованы.
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Внепланово в этом году "Снэк Экспорт" должна перепроверить Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области. Предмет проверки - соблюдение требований природоохранного законодательства.
Напомним, в 2018 году "Снэк Экспорт" проверяла Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций на предмет соблюдения обществом требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности. Тогда контролеры нашли на предприятии 34 нарушения норм пожарной безопасности.
Отметим, что компания ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу экс-народного депутата (VIII созыва ВРУ) Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Кроме того, "Снэк Экспорт" фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалок на оккупированные территории "ЛНР". Одному из топ-менеджеров предприятия суд уже вынес обвинительный приговор.
Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.