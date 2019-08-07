Фискалы проверили семейную компанию Рыбалки

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89764 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99067 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127000 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128496 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Фискалы проверили семейную компанию Рыбалки

Фискалы проверили семейную компанию Рыбалки

Киев  •  УНН

 • 8854 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В апреле этого года Государственная фискальная служба Украины провела документальную проверку ООО "Снэк Экспорт". Об этом свидетельствуют данные Инспекционного портала, передает УНН.

Указанная проверка была плановой. Ее результаты - не обнародованы.

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Внепланово в этом году "Снэк Экспорт" должна перепроверить Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области. Предмет проверки - соблюдение требований природоохранного законодательства.

Напомним, в 2018 году "Снэк Экспорт" проверяла Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций на предмет соблюдения обществом требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности. Тогда контролеры нашли на предприятии 34 нарушения норм пожарной безопасности.

Отметим, что компания ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу экс-народного депутата (VIII созыва ВРУ) Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Кроме того, "Снэк Экспорт" фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалок на оккупированные территории "ЛНР". Одному из топ-менеджеров предприятия суд уже вынес обвинительный приговор.

Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.

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