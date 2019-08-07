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Фіскали перевірили сімейну компанію Рибалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У квітні цього року Державна фіскальна служба України здійснила документальну перевірку ТОВ "Снек Експорт". Про це свідчать дані Інспекційного порталу, передає УНН.

Вказана перевірка була плановою. Її результати - не оприлюднені.

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Позапланово цьогоріч "Снек Експорт" має перевірити ще Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області. Предмет перевірки - дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, у 2018 році "Снек Експорт" перевіряла Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій на предмет додержання товариством вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Тоді контролери знайшли на підприємстві 34 порушення норм пожежної безпеки.

Зазначимо, що компанія ТОВ "Снек Експорт" належить батькові екс-народного депутата (VIII скликання ВРУ) Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Крім того, "Снек Експорт" фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалок на окуповані території "ЛНР". Одному з топ-менеджерів підприємства суд вже виніс обвинувальний вирок.

Самого ж нардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили у державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження.

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