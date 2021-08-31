Фирма из окружения мэра Одессы Труханова получила подряды на ремонт дорог в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключил четыре соглашения на ремонт дорог с одесской ООО "Ростдорстрой" на общую сумму 27,51 млн грн. Об этом сообщил в Facebook Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.
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“ООО „Ростдорстрой“ только в июле 2021 года года начало приходить на торги Департамента строительства и дорожного хозяйства. Сайт „Наши Деньги“ считает, что ООО „Ростдорстрой“ является членом так называемого дорожного картеля — пула фирмы, которые получают больше половины подрядов от „Укравтодора“, — написали в ХАЦ.
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Специалисты ХАЦ объясняют, что владельцем одесского ООО „Ростдорстрой“ является венгерское общество „Оттема“, владельцами которого являются одесситы Евгений Коновалов и Юрий Шумахер, который является депутатом Одесского горсовета из фракции „Доверяй делам“. Сопредседателем партии „Доверяй делам“ является городской головы Одессы Геннадий Труханов, который также является основателем благотворительного "Фонда Геннадия Труханова "Доверяй делам".
“Ростдорстрой” — это только часть большой группы RDS. Связь с ней так или иначе имеют также фирмы ЧП “КИЕВДОРСТРОЙ” (тендеры в Киеве), “РДС-Полтава” (обслуживание дорог в Полтавской области), “СК Автострой” (принадлежит Виктору Гнездилову, что входит в возглавляемую Трухановым федерацию тайского бокса)“, - добавляют антикоррупционеры.
В ХАЦ отмечают, что первый подряд на ремонт дорог в Харькове фирма получила на ремонт внутриквартальных дорог по ул. Танкопия. Сумма договора 2,18 млн грн.
Также эта фирма получила подряд на ремонт внутриквартальных дорог на пр. Ландау, 20, стоимостью 7, 45 млн грн, капитальный ремонт ул. Никитина — 5,38 млн грн. Наибольший подряд эта фирма получила на капитальный ремонт ул. Военной — 12,49 млн грн. Асфальт планируют покупать в ООО „Харьковдорбуд“ Станислава Щубко и Александра Александрова.
Складское помещение арендуют у ООО „Стройцентр “Витязь”.
Дополнение
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов и мэр Одессы Геннадий Труханов имели общий политический бренд “Доверяй делам”.