Фірма з оточення мера Одеси Труханова отримала підряди на ремонт доріг у Харкові

Цитата

“ТОВ „Ростдорстрой“ лише у липні 2021 року почало приходити на торги Департаменту будівництва та шляхового господарства. Сайт „Наші Гроші“ вважає, що ТОВ „Ростдорстрой“ є членом, так званого, дорожнього картелю — пулу фірми, які отримують більше половини підрядів від "Укравтодору”, — написали в ХАЦ.

Детальніше

Фахівці ХАЦ пояснюють, що власником одеського ТОВ “Ростдорстрой” є угорське товариство “Оттема”, власниками якого є одесити Євген Коновалов і Юрій Шумахер, який є депутатом Одеської міськради з фракції “Довіряй ділам”. Співголовою партії “Довіряй справам” є міський голови Одеси Геннадій Труханов, який є також засновником благодійного “Фонду Геннадія Труханова „Довіряй справам“.

„Ростдорстрой“ — це лише частина великої групи RDS. Зв’язок з нею так чи інакше мають також фірми ПП „Київшляхбуд“ (тендери у Києві), „РДС-Полтава“ (обслуговування доріг на Полтавщині), „СК Автострой“ (належить Віктору Гнєзділову, що входить в очолювану Трухановим федерацію тайського боксу)”, — додають антикорупціонери.

У ХАЦ наголошують, що перший підряд на ремонт доріг у Харкові фірма отримала на ремонт внутрішньоквартальних доріг по вул. Танкопія. Сума договору 2,18 млн грн.

Також ця фірма отримала підряд на ремонт внутрішньоквартальних доріг на пр. Ландау, 20, вартістю 7, 45 млн. грн, капітальний ремонт вул Нікітіна — 5,38 млн. грн. Найбільший підряд ця фірма отримала на капітальний ремонт вул. Військової — 12,49 млн грн. Асфальт планують купувати у ТОВ “Харківдорбуд” Станіслава Щубко та Олександра Александрова.

Складське приміщення орендують у ТОВ “Будцентр” Витязь“.

Доповнення

В.о. мера Харкова Ігор Терехов та мер Одеси Геннадій Труханов мали спільний політичний бренд “Довіряй справам”.