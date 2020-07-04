Финский пилот победил в квалификации первого этапа сезона "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Представитель конюшни "Мерседес" Валттери Боттас оказался лучшим в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Австрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Финн проехал свой лучший круг за 1 минуту 2,939 секунды. Британец Льюис Хэмилтон уступил напарнику 0,012 секунды. Тройку замкнул Макс Ферстаппен с “Ред Булл” (+0,538 с).
Провалился Себастьян Феттель на “Феррари”, который не вышел из второй части квалификации и будет стартовать 11-м. Его напарник Шарль Леклер стал 7-м.
Примечательно, что для финна эта поул-позишн стала 12-й в карьере.
Заметим, что первая гонка сезона “Формулы-1” — Гран-при Австрии, пройдет 5 июля.