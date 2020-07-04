Фінський пілот переміг у кваліфікації першого етапу сезону "Формули-1"

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Представник стайні "Мерседес" Валттері Боттас виявився кращим у кваліфікації Гран-прі "Формули-1" в Австрії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Фін проїхав своє найкраще коло за 1 хвилину 2,939 секунди. Британець Льюїс Хемілтон поступився напарникові 0,012 секунди. Трійку замкнув Макс Ферстаппен з “Ред Буллу” (+0,538 с).

Провалився Себастьян Феттель на “Феррарі”, який не вийшов з другої частини кваліфікації і стартуватиме 11-м. Його напарник Шарль Леклер став 7-м.

Примітно, що для фіна ця поул-позишн стала 12-ю в кар’єрі.

Зауважимо, що перша гонка сезону “Формули-1” — Гран-прі Австрії, пройде 5-го липня.

Українські Національні Новини

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