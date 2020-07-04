Фінський пілот переміг у кваліфікації першого етапу сезону "Формули-1"

Фін проїхав своє найкраще коло за 1 хвилину 2,939 секунди. Британець Льюїс Хемілтон поступився напарникові 0,012 секунди. Трійку замкнув Макс Ферстаппен з “Ред Буллу” (+0,538 с).

Провалився Себастьян Феттель на “Феррарі”, який не вийшов з другої частини кваліфікації і стартуватиме 11-м. Його напарник Шарль Леклер став 7-м.

Примітно, що для фіна ця поул-позишн стала 12-ю в кар’єрі.

Зауважимо, що перша гонка сезону “Формули-1” — Гран-прі Австрії, пройде 5-го липня.