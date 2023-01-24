Финляндия приютила около 50 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Финляндия приютила около 50 тысяч украинцев, которые выехали из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщил президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо, передает УНН со ссылкой на ОП.
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«По словам Саули Ниинистьо, его страна постоянно поддерживает Украину и предоставила помощь почти на 600 млн евро. Кроме того, Финляндия поддерживает украинское гражданское общество, передает генераторы и другую гуманитарную помощь, а также приютила около 50 тысяч граждан Украины», - говорится в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, в частности, защиту украинской энергетики и участие Финляндии в коалиции стран в вопросе предоставления Украине современных западных танков.