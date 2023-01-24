Фінляндія прихистила близько 50 тисяч українців

Цитата

«За словами Саулі Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро. Крім того, Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила близько 50 тисяч громадян України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, зокрема, захист української енергетики та участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків.