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Фінляндія прихистила близько 50 тисяч українців

Київ • УНН

 • 1292536 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Фінляндія прихистила близько 50 тисяч українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це повідомив президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, передає УНН з посиланням на ОП.

Фінляндія прихистила близько 50 тисяч українців

Цитата

«За словами Саулі Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро. Крім того, Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила близько 50 тисяч громадян України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, зокрема, захист української енергетики та участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків.

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