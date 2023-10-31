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Финляндия планирует предоставить свои военные базы в распоряжение армии США

Киев • УНН

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Киев. 31 октября. УНН. Финляндия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о размещении американских войск на территории финских военных баз. Об этом сообщило издание Yle, передает УНН.

Финляндия планирует предоставить свои военные базы в распоряжение армии США

Детали

Отмечается, что переговоры между Хельсинки и Вашингтоном уже практически подошли к концу, однако текст соглашения пока является секретным.

Цитата

"Стороны пришли к соглашению о том, что армия США сможет действовать на территории Финляндии. Страна даст в пользование несколько своих военных баз. Речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных зонах", - сообщает издание.

В то же время договор между государствами не предусматривает, что США построят собственную военную базу в Финляндии. Американские военные смогут находиться в стране временно.

Переговоры начались после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Финляндия надеется, что сотрудничество со Штатами улучшит ее безопасность.

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