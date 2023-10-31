Фінляндія планує надати свої військові бази у розпорядження армії США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Фінляндія веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо розміщення американських військ на території фінських військових базах. Про це повідомило видання Yle, передає УНН.
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Зазначається, що переговори між Гельсінкі та Вашингтоном вже практично добігли кінця, проте текст угоди поки що є секретним.
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"Сторони дійшли згоди про те, що армія США зможе діяти на території Фінляндії. Країна дасть у користування кілька своїх військових баз. Йдеться про сухопутні, морські та військово-повітряні зони", - повідомляє видання.
Водночас договір між державами не передбачає, що США побудують власну військову базу у Фінляндії. Американські військові зможуть знаходитися в країні тимчасово.
Переговори розпочалися після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Фінляндія сподівається, що співпраця зі Штатами покращить її безпеку.
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