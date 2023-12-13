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Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет с вооружением

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 14:39  •  13157 просмотра

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Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, включая оружие, а также удваивает собственное производство оружия, заявил президент Ниинистьо.

Президент Финляндии Саули Ниинисте  заявил, что его страна готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет состоять из вооружения. Об этом он сказал во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

"Мы уже 21-й пакет помощи будем предоставлять и он состоит из вооружения. Мы должны серьезно относиться к промышленному производству. Вооружение и Финляндия - это сейчас делает лучше всего. Именно сейчас мы вдвое увеличиваем производство нашего вооружения, чтобы мы были больше готовы на будущее", - сказал Ниинисте.

Дополнение

Финляндия до Рождества планирует принять решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Фінляндія готує 21-й пакет допомоги Україні, який буде з озброєнням
Finland prepares 21st aid package for Ukraine, which will include weapons
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