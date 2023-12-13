Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет с вооружением
Киев • УНН
Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, включая оружие, а также удваивает собственное производство оружия, заявил президент Ниинистьо.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет состоять из вооружения. Об этом он сказал во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.
"Мы уже 21-й пакет помощи будем предоставлять и он состоит из вооружения. Мы должны серьезно относиться к промышленному производству. Вооружение и Финляндия - это сейчас делает лучше всего. Именно сейчас мы вдвое увеличиваем производство нашего вооружения, чтобы мы были больше готовы на будущее", - сказал Ниинисте.
Дополнение
Финляндия до Рождества планирует принять решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины.
Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет с вооружением
Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, включая оружие, а также удваивает собственное производство оружия, заявил президент Ниинистьо.
российские спецслужбы пытаются выявить украинское подполье на оккупированных территориях - ЦНС
Российские войска усилили контрразведывательные мероприятия на оккупированных территориях Украины, ищут партизан и следят за общественными местами.
Правительство Швеции планирует предоставить Украине зимний пакет помощи для поддержки инфраструктуры - Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о планах по зимнему пакету помощи для поддержки гражданской инфраструктуры Украины в критическое время. На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Кристерссон отметил будущее Украины в ЕС.
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
Представитель Ассоциации налогоплательщиков утверждает, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника.
Армения и Азербайджан провели взаимный обмен военнопленными
Армения и Азербайджан 13 декабря провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.
Это не кризис: Зеленский отреагировал на призывы переходить к обороне на фронте
Президент Украины заявил, что у россии не было никаких побед в этом году, они ничего не смогли оккупировать.
Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским и другими лидерами северных стран ЕС заявила о поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.
Взятка за пересечение границы: дело нардепа Марченко передано в суд
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Украина получит 8 миллиардов евро и самолеты F-16 от Дании
Дания обещает 8 миллиардов евро помощи Украине и планирует поставлять самолеты F-16 вместе с союзниками, о чем заявил премьер-министр Фредериксен во время встречи с президентом Украины Зеленским.
Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро
Дания пообещала предоставить Украине около одного миллиарда евро помощи, включая боеприпасы, танки и беспилотники, о чем объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Кроме того, 250 миллионов евро - на гражданскую инфраструктуру и противовоздушную оборону - Украине предоставляет Норвегия.