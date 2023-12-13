Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет с вооружением

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет состоять из вооружения. Об этом он сказал во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

"Мы уже 21-й пакет помощи будем предоставлять и он состоит из вооружения. Мы должны серьезно относиться к промышленному производству. Вооружение и Финляндия - это сейчас делает лучше всего. Именно сейчас мы вдвое увеличиваем производство нашего вооружения, чтобы мы были больше готовы на будущее", - сказал Ниинисте.

Дополнение

Финляндия до Рождества планирует принять решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины.