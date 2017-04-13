"Финикс" О.Леня провел заключительный матч сезона в НБА

Украинский баскетболист не мог занести первую в половину встречи в свой актив из-за полученных персональные замечания и большинство ложных выполненных бросков. Как результат, "Санс" уступали 39:58. Во второй части баталии "Финиксу" не удалось изменить положение на паркете, поэтому "Сакраменто" праздновали выигрыш - 129: 104.

По 15:59 минуты проведенные в стартовом составе, О.Лень заработал 4 очка (2/7 двухочковые), 7 подборов при 1 передачи, блок-шотов и перехвате.

Заметим, что защитник "Сакраменто" Тай Лоусон оформил первый в карьере трипл-дабл - 22 очка, 12 передач и 11 подборов.

Отметим, что для "Финикса" эта игра была последней в нынешнем регулярном сезоне - 24 победы и 58 поражений - последняя 15 ступень в Западной конференции НБА.

Добавим также, О.Лень завершил нынешний сезон с 8,0 очками, 6,6 подборами, 1,3 блок-шотами в среднем за 20,3 минуты в 77 проведенных играх НБА.