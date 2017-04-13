"Фінікс" О.Леня провів заключний матч сезону в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. “Сакраменто Кінгз” на паркеті домашнього майданчику в “Голден Ван-центрі” розгромив “Фінікс Санс” українського центрового Олексія Леня, повідомляє УНН.
Український баскетболіст не міг занести першу половину зустрічі до свого активу через отримані персональні зауваження та більшість хибних виконаних кидків. Як результат, “Санс” поступалися 39:58. У другій частині баталії “Фініксу” не вдалося змінити становище на паркеті, тому “Сакраменто” святкували виграш — 129:104.
За 15:59 хвилини проведені у стартовому складі, О.Лень заробив 4 очки (2/7 двоочкові), 7 підбирань при 1 передачі, блок-шотові та перехопленні.
Зауважимо, що захисник “Сакраменто” Тай Лоусон оформив перший в кар’єрі тріпл-дабл — 22 очки, 12 передач і 11 підбирань.
Відзначимо, що для “Фінікса” ця гра була останньою в нинішньому регулярному сезоні — 24 перемоги і 58 поразок — остання 15 сходинка в Західній конференції НБА.
Додамо також, О.Лень завершив нинішній сезон з 8,0 очками, 6,6 підбираннями, 1,3 блок-шотами в середньому за 20,3 хвилини в 77 проведених іграх НБА.