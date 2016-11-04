Финансирование военных частей Сил спецопераций увеличится в 6 раз - С.Полторак
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня во время визита в в/ч 2336 (3-й полк) в Кропивницком, министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что финансирование военных частей ССО увеличится в 6 раз, передает корреспондент УНН.
"Было принято решение о создании Сил специальных операций. Мы должны уже в этом году получить боевую способность, но боевую способность нужно получать не только в бою, ее надо получать и на учебно-материальных базах, которые сегодня, к сожалению, требуют значительного улучшения. Сегодня я прибыл для того, чтобы в первую очередь сказать вам "спасибо" за вашу службу, мужество, героизм, а также лично посмотреть, что необходимо сделать, чтобы улучшить условия вашего проживания, что необходимо сделать для улучшения материально-технической базы. Здесь у нас много работы, чтобы создать такие условия, чтобы вы становились еще лучше", - сказал С.Полторак.
Также он добавил, что для качественного выполнения военными новых задач, принял решение финансирование военных частей сил спецопераций увеличить в 6 раз.
Напомним, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций до конца года.