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15 марта, 19:03 • 114199 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163757 просмотра

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15 марта, 13:22 • 136267 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 111984 просмотра

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Финансирование военных частей Сил спецопераций увеличится в 6 раз - С.Полторак

Финансирование военных частей Сил спецопераций увеличится в 6 раз - С.Полторак

Киев • УНН

 • 12988 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня во время визита в в/ч 2336 (3-й полк) в Кропивницком, министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что финансирование военных частей ССО увеличится в 6 раз, передает корреспондент УНН.

"Было принято решение о создании Сил специальных операций. Мы должны уже в этом году получить боевую способность, но боевую способность нужно получать не только в бою, ее надо получать и на учебно-материальных базах, которые сегодня, к сожалению, требуют значительного улучшения. Сегодня я прибыл для того, чтобы в первую очередь сказать вам "спасибо" за вашу службу, мужество, героизм, а также лично посмотреть, что необходимо сделать, чтобы улучшить условия вашего проживания, что необходимо сделать для улучшения материально-технической базы. Здесь у нас много работы, чтобы создать такие условия, чтобы вы становились еще лучше", - сказал С.Полторак.

Также он добавил, что для качественного выполнения военными новых задач, принял решение финансирование военных частей сил спецопераций увеличить в 6 раз.

Напомним, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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