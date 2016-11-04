Финансирование военных частей Сил спецопераций увеличится в 6 раз - С.Полторак

"Было принято решение о создании Сил специальных операций. Мы должны уже в этом году получить боевую способность, но боевую способность нужно получать не только в бою, ее надо получать и на учебно-материальных базах, которые сегодня, к сожалению, требуют значительного улучшения. Сегодня я прибыл для того, чтобы в первую очередь сказать вам "спасибо" за вашу службу, мужество, героизм, а также лично посмотреть, что необходимо сделать, чтобы улучшить условия вашего проживания, что необходимо сделать для улучшения материально-технической базы. Здесь у нас много работы, чтобы создать такие условия, чтобы вы становились еще лучше", - сказал С.Полторак.

Также он добавил, что для качественного выполнения военными новых задач, принял решение финансирование военных частей сил спецопераций увеличить в 6 раз.

Напомним, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций до конца года.