Фінансування військових частин Сил спецоперацій збільшиться у 6 разів — С.Полторак
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні під час візиту до в/ч 2336 (3-й полк) у Кропивницькому, міністр оборони України Степан Полторак заявив про те, що фінансування військових частин ССО збільшиться у 6 разів, передає кореспондент УНН.
“Було прийнято рішення щодо створення Сил спеціальних операцій. Ми маємо вже в цьому році набути бойової спроможності, але бойової спроможності треба набувати не тільки в бою, її треба набувати і на навчально-матеріальних базах, які сьогодні, на жаль, потребують значного покращення. Я сьогодні прибув для того, щоб в першу чергу сказати вам „дякую“ за вашу службу, мужність, героїзм, а також особисто подивитися, що необхідно зробити, щоб поліпшити умови вашого проживання, що необхідно зробити для покращення матеріально-технічної бази. Тут у нас багато роботи, щоб створити такі умови, щоб ви ставали ще кращими”, — сказав С.Полторак.
Також він додав, що для якісного виконання військовими нових завдань, прийняв рішення фінансування військових частин сил спецоперацій збільшити у 6 разів.
Нагадаємо, міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак анонсував збільшення зарплат для військовослужбовців Сил спеціальних операцій до кінця року.