Финансирование Кремлем партий в разных странах угрожает национальной безопасности - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Финансирование Кремлем политических партий в разных странах угрожает национальной и региональной безопасности. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.
"Финансирование Кремлем подконтрольных политических партий в разных странах становится критическим вызовом национальной и региональной безопасности. Сегодня мы наблюдаем рост попыток России получить влияние на политику иностранных государств", - написала И.Фриз.
Она добавила, что попытки финансирования партийных проектов и псевдообщественных движений с территории России наблюдаются в Украине.
"Мы одни из первых в Европе столкнулись с этой проблемой и сегодня находимся на передовой этого противостояния. Украине и Европе нужны новые демократические механизмы предупреждения финансирования политических проектов из-за рубежа", - отметила нардеп.
Также она добавила, что планирует рассмотреть этот вопрос на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.
"Этот вопрос несколько выходит за рамки простого контроля над расходами и прозрачностью происхождения средств. Он является сложным и в настоящее время не имеет решения, что требует консультаций для наработки плана действий по этой угрозе с нашими партнерами из Североатлантического альянса. Планирую поднять этот вопрос на ближайшем заседании ПА НАТО в Стамбуле", - сообщила И.Фриз.
Как сообщал УНН, за III и IV кварталы 2016 г. государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины.