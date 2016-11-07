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Фінансування Кремлем партій в різних країнах загрожує національній безпеці - нардеп

Фінансування Кремлем партій в різних країнах загрожує національній безпеці - нардеп

Київ • УНН

 • 4987 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Фінансування Кремлем політичних партій в різних країнах загрожує національній і регіональній безпеці. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат України, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН.

“Фінансування Кремлем підконтрольних політичних партій в різних країнах стає критичним викликом національній та регіональній безпеці. Сьогодні ми спостерігаємо зростання спроб Росії отримати вплив на політику іноземних держав”, — написала І.Фріз.

Вона додала, що спроби фінансування партійних проектів і псевдогромадянських рухів з території Росії спостерігаються в Україні.

“Ми одні з перших в Європі стикнулися з цією проблемою і сьогодні знаходимося на передовій цього протистояння. Україні та Європі потрібні нові демократичні механізми попередження фінансування політичних проектів з-за кордону”, — зазначила нардеп.

Також вона додала, що планує розглянути це питання на засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

“Це питання дещо виходить за рамки простого контролю над видатками та прозорістю походження коштів. Воно є складним та на цей час не має рішення, що потребує консультацій на напрацювання плану дій щодо цієї загрози з нашими партнерами з Північноатлантичного Альянсу. Планую підняти це питання на найближчому засіданні ПА НАТО в Стамбулі”, — повідомила І.Фріз.

Як повідомляв УНН, за III і IV квартал 2016 року державне фінансування статутної діяльності в сумі 141 млн 647 тис. грн отримали чотири із шести політичних партій, представлених у Верховній Раді України.

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