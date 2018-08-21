Financial Times назвала фото украинской легкоатлетки одним из лучших за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Фотография украинской легкоатлетки Марины Бех попала в подборку лучших фото недели по версии Financial Times. Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает УНН.
"Прыжок веры" - с таким заголовком фотография с украинской легкоатлеткой Мариной Бех попала в подборку лучших фото недели со всего мира по версии Financial Times", - сообщил Жданов.
На фото изображен момент приземления Бех в секторе для прыжков в длину.
Напомним, на чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта в Берлине Марина Бех завоевала серебряную награду.