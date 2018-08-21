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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Financial Times назвала фото украинской легкоатлетки одним из лучших за неделю

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Фотография украинской легкоатлетки Марины Бех попала в подборку лучших фото недели по версии Financial Times. Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, передает УНН.

Financial Times назвала фото украинской легкоатлетки одним из лучших за неделю

"Прыжок веры" - с таким заголовком фотография с украинской легкоатлеткой Мариной Бех попала в подборку лучших фото недели со всего мира по версии Financial Times", - сообщил Жданов.

На фото изображен момент приземления Бех в секторе для прыжков в длину.

Напомним, на чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта в Берлине Марина Бех завоевала серебряную награду.

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