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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Financial Times назвала фото української легкоатлетки одним із кращих за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фотографія української легкоатлетки Марини Бех потрапило до підбірки кращих фото тижня за версією Financial Times. Про це у своєму Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, передає УНН.

Financial Times назвала фото української легкоатлетки одним із кращих за тиждень

“Стрибок віри” — з таким заголовком фотокартка з українською легкоатлеткою Мариною Бех потрапила до підбірки кращих фото тижня з усього світу за версією Financial Times", — повідомив Жданов.

На фото зображено момент приземлення Бех в секторі для стрибків у довжину.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2018 з літніх видів спорту в Берліні Марина Бех завоювала срібну нагороду.

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