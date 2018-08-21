Financial Times назвала фото української легкоатлетки одним із кращих за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фотографія української легкоатлетки Марини Бех потрапило до підбірки кращих фото тижня за версією Financial Times. Про це у своєму Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, передає УНН.
“Стрибок віри” — з таким заголовком фотокартка з українською легкоатлеткою Мариною Бех потрапила до підбірки кращих фото тижня з усього світу за версією Financial Times", — повідомив Жданов.
На фото зображено момент приземлення Бех в секторі для стрибків у довжину.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2018 з літніх видів спорту в Берліні Марина Бех завоювала срібну нагороду.