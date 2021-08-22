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Финальная репетиция военного парада в Киеве: перекроют улицы, изменят движение общественного транспорта

Киев  •  УНН

 • 28155 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта. Об этом УНН информируют в КГГА.

Детали

С 15:30 до 1:15 движение ограничат:

  • во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) Парк воинской части А0222 (А1937) - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - Площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром «Святошин» - ул. Академика Туполева - по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро «Нивки» - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) - проспект Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

  • во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская - Владимирский спуск - Боричев спуск (по полосе встречного движения) - ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

  • при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

  • после завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

  • при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;
  • после завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы - путепровод метро «Нивки» (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

  • во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам стоянок после завершения репетиций:

гусеничная и колесная техника: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы и далее:

в составе колонны при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

  • после завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники) проспект Победы - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники) проспект Победы и далее:

часть колесной техники № 1: путепровод метро «Нивки» (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

Приостановят функционирования парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Напоминают ткаож об изменениях движения общественного транспорта 22 августа с 15:30 до 1:15.

В частности, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

  • автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;
  • трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

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В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

  • автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;
  • автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. «Лыбидская»;
  • автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. «Арсенальная»;
  • автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. «Арсенальная»;
  • автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
  • автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;
  • автобус № 115 от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. м. «Лыбидская»;
  • автобус № 118 от ст. м. «Черниговская» до ст. м. «Дворец спорта»;
  • автобус № 137-Н от ст. м. «Харьковская» до ст. м. «Дворец спорта»;
  • троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»;
  • троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)
  • троллейбус № 9 от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»;
  • троллейбус № 12 от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»;
  • троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. «Дворец спорта»;
  • троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
  • троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. «Лыбидская».

Добавим

18 августа в Одессе состоялась репетиция морского военного парада ко Дню Независимости Украины с участием авиации, боевых кораблей и бронетехники.

Сами праздничные мероприятия будут проходить 24 августа как в Одессе, так и в других населенных пунктах Украины. Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в Киеве, столице Украины.

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