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Фінальна репетиція військового параду у Києві: перекриють вулиці, змінять рух громадського транспорту

Фінальна репетиція військового параду у Києві: перекриють вулиці, змінять рух громадського транспорту

Київ • УНН

 • 28158 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні відбудеться фінальна репетиція параду військ на Хрещатику та Майдані Незалежності. У зв’язку із цим у столиці заплановане тимчасове обмеження транспортного руху та зміни маршрутів громадського транспорту. Про це УНН інформують у КМДА.

Деталі

Із 15:30 до 01:15 рух обмежать: 

  • під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

колона № 1 (гусенична та колісна техніка): Парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – Площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

колона № 2 (колісна техніка): аеродром «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро «Нивки» – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

  • під час руху зведеної механізованої колони після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська – Володимирський узвіз – Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) – вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

  • під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

  • після завершення репетицій: вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола та далі:

  • під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;
  • після завершення репетицій:

частина колісної техніки № 1: проспект Перемоги – шляхопровід метро «Нивки» (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

  • під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць стоянок після завершення репетицій:

гусенична та колісна техніка: вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – площа Перемоги та далі:

у складі колони під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

  • після завершення репетицій:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): проспект Перемоги – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): проспект Перемоги та далі:

частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро «Нивки» (розворот у зворотному напрямку) – проспект Перемоги – в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

Призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадують ткаож про зміни руху громадського транспорту 22 серпня із 15:30 до 01:15. 

Зокрема, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

  • автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н; 
  • трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

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У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;
  • автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. «Либідська»;
  • автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. «Арсенальна»;
  • автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;
  • автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
  • автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
  • автобус № 115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;
  • автобус № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;
  • автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Палац спорту»;
  • тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;
  • тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б-ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
  • тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;
  • тролейбус № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;
  • тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;
  • тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
  • тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Додамо

18 серпня в Одесі відбулася репетиція морського військового параду до Дня Незалежності України за участю авіації, бойових кораблів та бронетехніки.

Самі святкові заходи відбуватимуться 24 серпня як в Одесі, так і в інших населених пунктах України. Частина техніки й особового складу представлятиме національний військовий флот у Києві, столиці України. 

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