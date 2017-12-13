Фильм по роману "Ворошиловград" выйдет в прокат под названием "Дикое поле"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Фильм "Ворошиловград", снятый по одноименному роману Сергея Жадана выйдет в прокат под названием "Дикое поле", передает УНН со ссылкой на телеканал "Украина".
Такое решение создатели картины приняли из-за необходимости разграничить книгу и фильм. Кроме того, по их мнению, у большинства украинцев слово "Ворошиловград" вызывает ложные ассоциации.
"Название "Дикое поле" пришло в голову первым, когда мы поняли, что, во-первых, нужно обозначить разницу между книгой и фильмом, во-вторых, для большинства украинцев "Ворошиловград" - совсем незнакомое слово или вызывает ложные ассоциации. Иностранцы вообще не могут его произнести", - отметил режиссер картины Ярослав Лодыгин.
По его словам, команда рассматривала около 20 новых названий для фильма, однако решили остановиться на первом варианте, поскольку он оказался наиболее точным.
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"Эта историческая область меня интересует и захватывает уже много лет. Более того, термин "Дикое поле" относительно земель от Дона до Карпат знаком и понятен для поляков, литовцев и других наших соседей. У него даже есть свой латинский аутентичный перевод. Конечно, мы рассматривали другие варианты, десятка два, от "Божьего промысла" до "Лузеров и космонавтов", однако вернулись к исходной идеи", - добавил Лодыгин.
Напомним, съемки картины чуть больше месяца продолжались в Старобельске Луганской области, после чего продолжились в Киеве и закончились в конце сентября.
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"Ворошиловград" - один из самых пронзительных произведений в современной украинской литературе, который признан BBC "Лучшим украинским романом Десятилетия", переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки, отмечен многочисленными национальными и международными наградами.