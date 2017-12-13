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Фільм за романом “Ворошиловград” вийде в прокат під назвою “Дике поле”

Фільм за романом “Ворошиловград” вийде в прокат під назвою “Дике поле”

Київ • УНН

 • 17918 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Фільм “Ворошиловград”, знятий за однойменним романом Сергія Жадана вийде в прокат під назвою “Дике поле”, передає УНН із посиланням на телеканал “Україна”.

Таке рішення творці картини прийняли через необхідність розмежувати книгу і фільм. Крім того, на їхню думку, у більшості українців слово “Ворошиловград” викликає хибні асоціації.

“Назва „Дике поле“ спала на думку першою, коли ми зрозуміли, що, по-перше, потрібно позначити різницю між книгою і фільмом, по-друге, для більшості українців „Ворошиловград“ — зовсім незнайоме слово або ж викликає хибні асоціації. Іноземці взагалі не можуть його вимовити”, — зазначив режисер картини Ярослав Лодигін.

За його словами, команда розглядала близько 20 нових назв для фільму, проте вирішили зупинитися на першому варіанті, оскільки він виявився найбільш влучним.

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“Ця історична область мене цікавить і захоплює вже багато років. Більш того, термін „Дике поле“ щодо земель від Дону до Карпат знайомий і зрозумілий для поляків, литовців та інших наших сусідів. У нього навіть є свій латинський автентичний переклад. Звичайно, ми розглядали інші варіанти, десятка зо два, від „Божого промислу“ до „Лузерів і космонавтів“, однак повернулися до початкової ідеї”, — додав Лодигін.

Нагадаємо, зйомки картини трохи більше місяця тривали в Старобільську Луганської області, після чого продовжилися в Києві і закінчилися в кінці вересня.

Історію повернення головного героя Германа в рідний край глядачі побачать в кінотеатрах восени 2018-го року. 

“Ворошиловград” — один з найбільш пронизливих творів у сучасній українській літературі, який визнано BBC “Найкращим українським романом Десятиріччя”, перекладено англійською, польською, французькою, російською та німецькою мовами, відзначено численними національними та міжнародними нагородами.

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