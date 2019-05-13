Филарет: я не исключаю раскол ПЦУ, но мы создадим единую церковь

По словам главы УПЦ КП Филарета, из-за крайне редкое общение с предстоятелем ПЦУ Епифанием “церковь разделилась”.

Филарет утверждает, что после создания Православной церкви Украины такое общение произошло не более пяти раз.

“Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась. Потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь”, — отметил он.

Филарет утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор. Также он сообщил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата — существует и сейчас, заявив, что: “Он (Киевский патриархат) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть... И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан”.

Как стало известно ранее, Филарет не без зазрения пригласил Епифания на службу во Владимирский собор.