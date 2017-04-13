Фигуранта в деле об убийстве журналиста В.Веремия отпустили на свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фигурант дела об убийстве во время событий Революции достоинства журналиста Вячеслава Еремея Юрий Крысин на свободе. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак в Facebook, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.
"Как раз в этот момент, на 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде убийства Еремея, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек ", - написала она.
Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судьи Соломенского райсуда Киева Елене Куров.
По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Ю.Крисина, состоится через более чем две недели - 28 апреля.
"К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет ", - добавила М.Томак.
Как сообщал УНН, 23 декабря Апелляционный суд города Киева в третий раз освободил из-под стражи Юрия Крысина , которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Еремея во время евромайдан.
Напомним, журналист Вячеслав Еремей умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014.
Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.