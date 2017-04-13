Фігуранта в справі про вбивство журналіста В.Веремія відпустили на волю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фігурант справи про вбивство під час подій Революції гідності журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін на волі. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак в Facebook, посилаючись на власні джерела, передає УНН.
“Якраз в цей момент, на 20.00, поліція Київської області знімає з Юрія Крисіна електронний браслет. Про це повідомляють наші джерела. Тепер підозрюваний у епізоді вбивства Веремія, а також у стрільбі на АЗС у Києві — вільний чоловік,” — написала вона.
Томак повідомила, що така ситуація склалася завдяки судді Солом’янського райсуду Києва Олені Куровій.
За її даними, наступне засідання Солом’янського райсуду, на якому може бути розглянуте питання про продовження запобіжного заходу для Ю.Крисіна, відбудеться через більш ніж два тижні — 28 квітня.
“До того часу Юрій Крисін має достатньо часу і законне право кудись звалити. Не здивуюся, якщо так і станеться,” — додала М.Томак.
Як повідомляв УНН, 23 грудня Апеляційний суд міста Києва втретє звільнив з-під варти Юрія Крисіна, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану.
Нагадаємо, журналіст В’ячеслав Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року.
Він зі своїм колегою поверталися з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.