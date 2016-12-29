Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" отправили на психиатрическую экспертизу

"Сегодня отца (Ремзи Меметова - ред.) забрали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1. Забрали потому, что следственные мероприятия предусматривают проведение следственной экспертизы. По факту экспертиза, которая длится не более двух часов, превратилась в принудительную госпитализацию сроком почти на месяц. Сейчас есть информация только о моем отце, об остальных членах "Бахчисарайский четверки" пока сведений нет", - сказал сын задержанного.

Он добавил, что у Ремзи Меметова диагностировали артроз и гипертоническую болезнь второй степени.

"Из-за отсутствия лечения и медикаментов, эти болезни прогрессируют", - рассказал Д.Меметов.

По словам Д.Меметова, из предыдущего опыта проведения психиатрических экспертиз над фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир", врачи задавали вопросы, которые "не имеют никакого отношения к психиатрии, но в то же время, никаких показаний из задержанных не могли выбить".

Дилявер Меметов заявил, что ни в какие организации они не обращались, потому что "это процедура принудительная, и никто ее не избежит".

"Сначала предполагается сотрудничество со следствием. А о каком сотрудничестве может идти речь, если все обвиняемые не признают своей вины? А если они не хотят сотрудничать, значит, будут принудительно доставлены в психиатрическую больницу. Поэтому мы эти вопросы освещаем только в социальных сетях и с помощью журналистов", - пояснил Д.Меметов.

Напомним, 12 мая в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.