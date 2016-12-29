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Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” відправили на психіатричну експертизу

Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” відправили на психіатричну експертизу

Київ • УНН

 • 8690 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Ремзі Меметова 29 грудня вiдправили на проходження примусової психіатричної експертизи. Про це "Крим.Реалії" розповів син затриманого Дилявер Меметов, передає УНН.

“Сьогодні батька (Ремзі Меметова - ред.) забрали у Сімферопольську психіатричну лікарню №1. Забрали тому, що слідчі заходи передбачають проведення слідчої експертизи. За фактом експертиза, що триває не більше двох годин, перетворилася в примусову госпіталізацію терміном майже на місяць. Зараз є інформація тільки про мого батька, про решту членів "бахчисарайської четвірки" поки відомостей немає", - сказав син затриманого.

Він додав, що зараз у Ремзі Меметова діагностували артроз і гіпертонічну хворобу другого ступеня.

“Через відсутність лікування та медикаментів, ці хвороби прогресують”, — розповів Д.Меметов.

За словами Д.Меметова, з попереднього досвіду проведення психіатричних експертиз над фігурантами “справи Хізб ут-Тахрір”, лікарі ставили питання, які “жодним чином не стосуються до психіатрії, але в той же час, ніяких показань із затриманих не міг вибити”.

Дилявер Меметов заявив, що ні в які організації вони не зверталися, тому що “це процедура примусова, і ніхто її не уникне”.

“Спочатку передбачається співпраця зі слідством. А про яку співпрацю може йти мова, якщо всі обвинувачені не визнають своєї провини? А якщо вони не хочуть співпрацювати, значить, будуть примусово доставлені в психіатричну лікарню. Тому ми ці питання висвітлюємо тільки в соціальних мережах і за допомогою журналістів”, - пояснив Д.Меметов.

Нагадаємо, 12 травня в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе. У результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Російське ФСБ Криму підозрює їх в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.

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